شركتان أجنبيتان تشاركان في تطوير حديقة حيوان الجيزة

رجائي: سور حديقة الحيوان يُعد "أثر" ولا يمكن استغلاله في مشروعات تجارية

ضم حديقتي الحيوان والأورمان لتصبح "حديقة حيوانات كبرى" بمساحة 114 فدانًا.. وربطها بنفق أرضي ومقترح بعمل "تلفريك"

لا مساس بالأشجار وبعضها تجاوز عمره الـ130 عامًا منذ كانت حدائق ملكية



قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن شركتين أجنبيتين، ستشاركان في تطوير حديقة الحيوان بالجيزة، إلى جانب القطاع الخاص المصري.



وأوضح رجائي، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، اليوم الأحد، أن الشركتين لا تمثلان دولا بعينها، ولكنهما شركتان عالميتان متخصصتان، الأولى ستكون شركة استشارية مسؤولة عن تصميم الحديقة الجديد، حتى يتطابق مع مواصفات الاتحاد الدولي، موضحًا أنها شركة عالمية لها باع طويل في تصميم حدائق عالمية.



وأضاف أن الشركة الأجنبية الثانية ستكون شركة استشارية مختصة بالتدريب، موضحًا أنها ستكون معنية بتدريب العمال على التعامل مع الحيوانات، وطرق التغذية الصحيحة، وتنفيذ تعليمات الرفق بالحيوان.



وأوضح رئيس الإدارة المركزية، أن سور حديقة الحيوان بالجيزة يُعد "أثرا"، ولا يمكن بذلك استغلاله في عمل محال أو مشروعات تجارية، مضيفًا أن الأشجار الموجودة بالحديقة ستظل كما هي لا مساس بها، فبعضها عمره يتجاوز الـ130 عامًا، ومنها ما هو أقدم من عمر الحديقة نفسها، حيث كانت وقتها حدائق ملكية.



وأكد أنه لن يتم الاستغناء عن الحواجز الحديدية، حيث تُعد "أثرا" هي أيضًا، وأن عملية التطوير وعرض الحيوانات في أماكن مفتوحة وحولها ألواح زجاجية ستكون في أماكن أخرى يمكن استغلالها، موضحًا أن أبرز الحيوانات التي ستنتقل لأماكن مفتوحة ستكون السباع والدببة والفيلة.



وأكد أن تطوير الحديقة سيمكننا من الانضمام للاتحاد الدولي "وازا" مجددا، وهذا سيسهل من استيراد الحيوانات والطيور، وخاصة النادر منها والمهدد بالانقراض.



ونوّه بأن الحديقة بها نحو 100 عامل، سيتم تدريبهم وتأهيلهم لعملية التطوير، ولن يتم الاستغناء عن أي منهم.



ولفت إلى أنه سيتم فتح حديقة الحيوان على الأورمان لتكون "حديقة حيوان كبرى" بمساحة 114 فدانًا، النصيب الأكبر في تلك المساحة لحديقة الحيوان صاحبة الـ86 فدانًا، والأورمان 28 فدانًا، وسيتم الربط بينهم بنفق تحت الأرض، منوها بوجود مقترح لعمل "تلفريك" يجوب الحديقتين بأكملهما من الأعلى.