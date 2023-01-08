زياد بهاء الدين: ارتفاع سعر الفائدة يضر بالاستثمار وأتمنى يكون لفترة وجيزة

حذر الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، من أن ارتفاع سعر الفائدة ضار بالاستثمار من حيث المبدأ، موضحًا أن هناك مصلحة أكيدة من الوصول لثبات سعر الصرف أو استقرار سعر الصرف بأن يخلق اطمئنانًا لدى الناس.



وأعرب الدكتور زياد بهاء الدين، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم السبت، عن أمنيته بأن يكون ارتفاع سعر الفائدة لفترة وجيزة جدًا، خاصة وأن ارتفاع سعر الفائدة يجب أن يكون اجراء مؤقت لحين استقرار سعر الصرف، موضحا أن ارتفاع سعر الدولار مجرد عرض والمرض الحقيقي هو ضعف الانتاج والحل الوحيد زيادة الاستثمار.

وقال بهاء الدين: "يجب أن يكون هناك تغيير للمسار الاقتصادي بما يشجع الاستثمار الخاص والتعامل مع القطاع الخاص على أنه شريك في الانتاج وليس منافسا للدولة المصرية"، لافتا إلى أن تغيير الحكومة ليس حلا ما لم يتغير مسارنا الاقتصادي.