بدأت منذ قليل النسخة الـ81 من حفل توزيع جوائز اتحاد الصحفيين الأجانب في هوليوود «جولدن جلوب - Golden Globe» لعام 2024، والذي يقام في فندق بيفرلي هيلتون في مدينة بيفرلي هيلز بكاليفورنيا.

واقتنصت الممثلة إيما ستون، جائزة أفضل ممثلة لفيلم موسيقي / كوميدي، عن دورها في فيلم «أشياء مسكينة - Poor Things».

ونافسها على الجائزة كلا من ألما بويستي عن فيلم «أوراق متساقطة - Fallen Leaves»، وفانتازيا بارينو عن فيلم «اللون الأرجواني - The Color Purple»، وجينيفر لورانس عن فيلم «لا ضغائن - No Hard Feelings»، ومارجوت روبي عن فيلم «باربي - Barbie»، وناتالي بورتمان عن فيلم «مايو ديسمبر - May December».