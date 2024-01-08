 جولدن جلوب 81.. دافين جوي راندولف تفوز بجائزة أفضل ممثلة بدور مساعد في فيلم - بوابة الشروق
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جولدن جلوب 81.. دافين جوي راندولف تفوز بجائزة أفضل ممثلة بدور مساعد في فيلم

محمد عباس
نشر في: الإثنين 8 يناير 2024 - 5:35 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 يناير 2024 - 5:35 ص

بدأت منذ قليل النسخة الـ81 من حفل توزيع جوائز اتحاد الصحفيين الأجانب في هوليوود «جولدن جلوب - Golden Globe» لعام 2024، والذي يقام في فندق بيفرلي هيلتون في مدينة بيفرلي هيلز بكاليفورنيا.

وفازت الممثلة دافين جوي راندولف بجائزة أفضل ممثلة بدور مساعد في فيلم عن «الباقون - The Holdovers».

ونافسها على الجائزة كلا من دانييل بروكس عن فيلم «اللون الأرجواني - The Color Purple»، وإيميلي بلانت عن فيلم «أوبنهايمر - Oppenheimer»، وجودي فوستر عن فيلم «ديانا نياد - Nyad»، وجوليان مور عن فيلم «مايو ديسمبر - May December»، وروزاموند بايك عن فيلم «سالتبيرن - Saltburn»


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