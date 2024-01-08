الزمالك يحتفل بعودة الونش صمام الأمان

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احتفل الحساب الرسمي لنادي الزمالك على منصات السوشيال ميديا بعودة محمود حمدي الونش مدافع الفريق للمشاركة في المباريات عقب تعافيه نهائيا من إصابة الرباط الصليبي.

وخضع الونش خلال الشهور الماضية لبرنامج تأهيلي من أجل عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض بعد أن تعرض لقطع في الرباط الصليبي

وتعرض الونش في بداية الموسم الماضي لإصابة قوية بقطع في أوتار الركبة اليمنى أبعدته عن الفريق لفترة طويلة قبل أن يعود ويتلقى إصابة جديدة قطع جزئي في الرباط الصليبي خلال مباراة الإسماعيلي والتي أنهت موسمه بشكل كامل.

ونشرت الصحفة الرسمية لنادي الزمالك صورة للونش خلال مشاركته في مباراة الفريق الودية والتي اقيمت عصر اليوم الإثنين أمام فريق كسكادا 4-0، ضمن الاستعدادات لاستكمال منافسات الموسم الجاري.

وعلق الحساب الرسمي للزمالك على صورة الونش: (صمام الأمان) الونش يعود ويشارك لأول مرة بعد الإصابة.