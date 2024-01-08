متوسط الانبعاثات الكربونية من السيارات الجديدة في ألمانيا يسجل ارتفاعا في 2023

أفادت البيانات الحديثة عن المكتب الاتحادي للمركبات في ألمانيا، اليوم الاثنين، بارتفاع متوسط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات التي تم ترخيصها حديثا في ألمانيا في العام الماضي.

وبحسب هذه البيانات، وصل متوسط الانبعاثات الكربونية من كل سيارة جديدة إلى ما يقرب من 115 جراما من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة نحو 5٪ مقارنة بمستواها في العام 2022.

وكان الارتفاع لافتا للانتباه وخصوصا خلال شهر ديسمبر الماضي ،حيث وصلت نسبة الارتفاع في متوسط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل مركبة إلى حوالي 40٪ مقارنة بالعام 2022.

وذكر المكتب أن من المرجح بالدرجة الأولى أن يكون السبب في هذا الارتفاع هو تخفيض محفزات شراء السيارات الكهربائية في يناير 2023، وهذا هو ما دفع الكثير من المشترين إلى التسجيل في ديسمبر 2022 للحصول على الحافز المالي كاملا. وكان تم إلغاء هذه المنحة بالكامل بشكل مفاجئ بسبب الهيكلة الجديدة للميزانية.

وأشارت بيانات المكتب إلى أن إجمالي عدد السيارات الكهربائية الخالصة التي تم ترخيصها حديثا في العام الماضي تجاوز 524 ألف سيارة بزيادة بنسبة 4ر11% مقارنة بعام 2022، وبهذا وصلت نسبة السيارات الكهربائية الخالصة بين كل السيارات التي تم ترخيصها حديثا في عام 2023 إلى 4ر18%، فيما كانت هذه النسبة بلغت 7ر17% في عام 2022.