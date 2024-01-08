أمن المنافذ: إحباط 8 محاولات تهريب وهجرة غير شرعية خلال 24 ساعة

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نجح قطاع أمن المنافذ في إحباط 8 محاولات تهريب وهجرة غير شرعية خلال 24 ساعة.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط قضية تهريب بضائع، و3 قضايا تهريب نقد، وقضية تهريب وحيازة وتهريب أقراص دوائية مخدرة، و3 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات، و42 قضية بمجال الأمن العام.

كما تم ضبط 1918 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 203 أحكام قضائية متنوعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القضايا المضبوطة، وجارِ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.