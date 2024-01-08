ولي العهد السعودي وبلينكن يبحثان وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

عقد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم، اجتماعا مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في المخيم الشتوي بمدينة العُلا السعودية، بحثا خلاله وقف العدوان الإسرائيلي في غزة.

ويُعقد الاجتماع خلف أبواب مغلقة، ويأتي قبيل توجّه بلينكن إلى إسرائيل في وقت متأخر الاثنين.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي إلى المملكة آتيا من الإمارات في إطار جولة في الشرق الأوسط شملت أيضاً تركيا واليونان والأردن وقطر، في وقت تشهد المنطقة توترات شديدة على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" أن ولي العهد السعودي ووزير الخارجية الأمريكي استعرضا خلال اللقاء" أوجه العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، ومجالات التعاون المشترك وسبل تطويره بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين".

كما جرى "تبادل الآراء حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار، خاصة مستجدات الأحداث في غزة ومحيطها والمساعي بشأنها"،

وقالت "واس" إن ولي العهد السعودي أكد خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أهمية وقف العمليات العسكرية، وتكثيف المزيد من الجهود على الصعيد الإنساني، والعمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم.

وبالتزامن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن بلينكن ناقش جهود منع اتساع الصراع في غزة في اجتماع مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في السعودية، اليوم الاثنين.

واستقبل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في العُلا، اليوم الاثنين، بوريل.

واستعرض الجانبان، العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة حيالها، لا سيما على الصعيد الإنساني.

ومن جانبه، قال بوريل إنه ناقش في اجتماع مع وزير الخارجية السعودي، الحرب في غزة ومبادرة السلام المشتركة.

وأضاف بوريل بحسابه على منصة "إكس": "تحدثنا عن مبادرة السلام المشتركة وخطوات ترجمة الإجماع الدولي على حل الدولتين إلى واقع"، في إشارة إلى ما يعرف بـ"مبادرة يوم السلام المشتركة" التي أعلنت في سبتمبر الماضي"، وتابع: "سيكون الطريق صعبا، لكن لا يوجد بديل للسلام".

وذكر المسؤول الأوروبي أنه وجه الدعوة للأمير فيصل لزيارة بروكسل في 22 يناير.

هذا وبدأ وزير الخارجية الأمريكي الأسبوع الماضي، جولة بالمنطقة استهلها بزيارة تركيا، حيث أجرى مباحثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن التطورات في المنطقة.

كما عقد بلينكن اجتماعا مع رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، في خانيا، إحدى المدن الرئيسية في جزيرة كريت اليونانية.

ومن اليونان، طار الوزير الأمريكي إلى الأردن، حيث أجرى مباحثات مع الملك عبدالله الثاني، قبل أن يحل ضيفا على قطر في رابع محطاته بالمنطقة.

وخلال مؤتمر صحافي، الأحد، في الدوحة قال بلينكن إنه سيبلغ المسؤولين الإسرائيليين عند زيارته إسرائيل هذا الأسبوع بضرورة بذل المزيد من الجهود لمنع سقوط قتلى ومصابين من المدنيين في غزة.

وأضاف بلينكن أنه يجب السماح للمدنيين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم، ويجب عدم الضغط عليهم لمغادرة غزة.

وتكثف الولايات المتحدة جهودها الدبلوماسية من أجل إيجاد مخرج لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، في ظل ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في القطاع المحاصر.

وأدى القصف الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي، مترافقا مع هجوم بري بدأ في 27 من الشهر نفسه، إلى استشهاد 22.600 فلسطيني وإصابة 57.910.