غلق وتشميع الكافيهات والمقاهي المخالفة شرق مدينة نصر

قال اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، شرق محافظة القاهرة، إنه شن حملة مفاجئة على المقاهى والكافيهات، وذلك بالتنسيق مع إدارات الحى المختلفة، للتصدى لأعمال البناء المخالف وغلق المحال والورش المخالفة بنطاق حى شرق مدينة نصر.

• غلق بدروم بدون ترخيص

وأوضح أن الجهات المعنية بالإدارات أغلقت وشمعت مخزن بالبدروم فى عمارة رقم ٥ بشارع محمد فريد أبو حديد، لإدارتة بدون ترخيص، مؤكدًا اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لعدم تكرار الخطأ مرة أخرى.

• غلق مخزن مخالف بشارع بدر الدين العينى

وأكد غلق وتشميع مخزن ببدروم فى العمارة رقم ٦ بشارع بدر الدين العينى من سيبويه المصرى لإدارته بدون ترخيص، مشددًا على تكثييف الجهود اليومية المبذولة للاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين الواردة على بوابة الشكاوي الحكومية الموحده بمجلس الوزراء على الإنترنت.

• مصادرة الشيش ورفع إشغالات المقاهى

وأشار إلى رفع الاشغالات ومصادرة الشيش من كافية "أس بيس" في العقار رقم 82 من شارع إسحاق بن حنين، منوهًا بأنه تلبية لشكاوي المواطنين الواردة إلى الحى، إضافة إلى مصادرة الشيش من كافيه لمتنا في العقار رقم 2 بعمارات الشرق للتأمين.

وأضاف أن الإدارات المعنية تمكنت من رفع الإشغالات وغلق وتشميع كافيه شطرانج في العقار رقم 2 من عمارات الشرق للتأمين.