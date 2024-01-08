أطلقت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، رشقة صاروخية قوية على مدينة تل أبيب.

وقالت القسام في بلاغ عسكري، اليوم الاثنين، إنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين.

يأتي هذا فيما أفادت قيادة الجبهة الداخلية (في إسرائيل) بأنَّ أكثر من 30 موقعا دوت فيها صفارات الإنذار عقب رشقة صاروخية من غزة تجاه غلاف ووسط إسرائيل.

وانتشرت لقطات مصورة، تُوثِّق إطلاق الرشقة الصاروخية من قطاع غزة، فيما سمعت أصوات مواطنين فلسطينيين وهم يصدحون احتفاءً بالرشقة الصاروخية.

وقالت تقارير إن منظومة القبة الحديدية اعترضت 10 قذائف صاروخية في تل أبيب الكبرى.

يُشار إلى أنّ وصول صواريخ المقاومة الفلسطينية إلى تل أبيب، في بعد مرور 93 يوما على الحرب على غزة، يمثل ضربة قوية للإسرائيليين.

وكثيرا ما يزعم جيش الاحتلال أنه ما يقول إنها ضربات قاضية على القدرة الصاروخية للمقاومة الفلسطينية، إلا أنّ مثل هذه الرشقات تدحض المزاعم الإسرائيلية.