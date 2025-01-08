ارتفاع أسعار الذهب العالمي رغم قوة الدولار

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رغم ارتفاع سعر الدولار الأمريكي والعائد على سندات الخزانة، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب في تعاملات اليوم الثلاثاء بعد تراجعها خلال الجلستين السابقتين.

وعزز التوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين وخطط الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لزيادة الرسوم على الواردات الأمريكية، جاذبية المعدن الأصفر كملاذ استثماري.

وفي سوق الصرف ارتفع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية بنسبة 3ر0% تقريبا إلى 56ر108 نقطة.

وارتفع سعر المعدن الأصفر اليوم بمقدار 30ر18 دولارا أي بنسبة 7ر0% إلى 70ر2656 دولارا للأوقية تسليم الشهر الحالي.

كما ارتفع سعر الفضة بمقدار 105ر0 دولارا أي بنسبة 35ر0% إلى 447ر30 دولارا للأوقية تسليم الشهر الحالي. وارتفع سعر النحاس بمقدار 315ر0 دولارا أي بنسبة 76ر0% إلى 1585ر4 دولارا للرطل.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية أعلنت وزارة التجارة الأمريكية اليوم ارتفاع الواردات الأمريكية بأعلى من الصادرات مما أدى إلى ارتفاع العجز التجاري خلال نوفمبر.

وقالت الوزارة إن العجز التجاري ارتفع خلال نوفمبر إلى 2ر78 مليار دولار مقابل 6ر73 مليار دولار خلال أكتوبر وفقا للبيانات المعدلة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع العجز إلى 78 مليار دولار مقابل 8ر73 مليار دولار خلال أكتوبر وفقا للبيانات الأولية.

كما تسارعت وتيرة نمو نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بما يعكس قوة نشاط الأعمال مما أدى إلى ارتفاع مؤشر قياس الأسعار إلى أعلى مستوياته منذ أوائل 2023.

وذكر معهد إدارة الإمدادات الأمريكي أن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات ارتفع خلال ديسمبر بمقدار نقطتين مئويتين إلى 1ر54%، حيث تشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

كما أظهر تقرير صادر عن وزارة العمل الأمريكية اليوم ارتفاع عدد الوظائف الخالية في الولايات المتحدة خلال نوفمبر الماضي على خلاف التوقعات.

وذكرت الوزارة أن عدد الوظائف الخالية ارتفع إلى 098ر8 مليون وظيفة مقابل 839ر7 مليون وظيفة خلال أكتوبر الماضي، وفقا للبيانات المعدلة.