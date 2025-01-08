زلزالان جديدان بإثيوبيا دون تسجيل خسائر

ضرب زلزالان متتاليان مناطق مختلفة في إثيوبيا، فجر اليوم دون تسجيل خسائر، وفقا لما أعلنه المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

ووقع الزلزال الأول عند الساعة 2:49 صباحا بالتوقيت المحلي، على بعد 122 كيلومترا شمال شرقي إثيوبيا، وبلغت قوته 4.7 درجات على مقياس ريختر.

أما الزلزال الثاني، فبلغت قوته 5.3 درجات، وضرب منطقة تبعد 25 كيلومترا شمال شرق مدينة أواش، في تمام الساعة 3:53 صباحا.

وحددت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية موقع الزلزال عند تقاطع خط العرض 9.199 درجة شمالا وخط الطول 40.236 درجة شرقا، بعمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض- حسب وكالة سبوتنك.

وتأتي هذه الهزات الأرضية في سياق سلسلة من النشاط الزلزالي، الذي شهدته إثيوبيا في الآونة الأخيرة، ففي 4 ينايرالجاري، إذ فاد المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، بوقوع زلزال بقوة 5.8 درجات على بعد 142 كيلومترا شرق العاصمة أديس أبابا، على عمق 10 كيلومترات.

كما تعرضت ذات المنطقة لزلزال بقوة 5.5 درجات يوم الجمعة الماضية، بالإضافة إلى أكثر من 30 هزة أقل قوة، خلال الأسبوع الذي سبقه، ما يشير إلى استمرار النشاط الزلزالي في المنطقة.