رئيس الوزراء: خطة تنفيذية للتوسع في صيدليات الإسعاف

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تعمل على ضمان توفير المخزون الآمن من كل الأدوية الاستراتيجية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أنه يحرص بشكل منتظم على توفر المواد الخام وإتاحة الأدوية في الصيدليات، مشددًا على أهمية صيدلية الإسعاف بالنسبة للشعب المصري كونها تمثل الصيدلية المرجعية التي تتم العودة إليها حال حدوث أي نقص في الأدوية.

ولفت إلى عمل الدولة على التوسع في صيدليات الإسعاف مع الاستفادة من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية لتكون صيدليات مشابهة لـ"الإسعاف" في عدد من هذه المنشآت لخدمة المواطنين.

ونوه بأن هناك خطة تنفيذية توضع لهذا الأمر، لتكون كل الصيدليات متاحة، بحيث تتم زيادة عدد صيدليات الإسعاف بصورة كبيرة بما يساهم في تقديم الخدمات، بجانب الصيدليات الموجودة على مستوى الجمهورية التي يتجاوز عددها 81 ألف صيدلية.

وشدد مدبولي، على أهمية انتشار صيدليات الإسعاف ليتم اللجوء إليها حال حدوث أي أزمة في أي نوع من الأدوية.

ولفت رئيس الوزراء، إلى حصول هيئة الدواء على مستوى النضج الثالث من منظمة الصحة العالمية، وهو ما يعني أن أي دواء أو أي مصنع أدوية تمنحه هيئة الدواء المصرية اعتمادًا يكون معترفًا به من عدد كبير من الدول والمنظمات العالمية.

وشدد مدبولي، على أن هذا الأمر يشجع من عملية تصدير الدواء، وهو ما كان تحديًّا في وقت سابق، حيث كان يلزم الأمر السير في منظومة معينة وقد يستغرق الأمر وقتًا طويلًا.