قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تعمل على عدة محاور فيما يتعلق بالحماية والرعاية الاجتماعية، حيث تهتم الوزارة بتقديم كل سبل الرعاية والدعم للفئات الأولى بالحماية والرعاية، خاصة السيدات والأطفال والكبار وذوي الإعاقة، لافتة إلى أن برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" بلغ عدد المستفيدين منه 5.2 مليون أسرة.

وأشارت القباج، خلال لقائها أمس، بالوما أدامز نائبة مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وكارين فارجاس مساعد خاص لنائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وعدد من المسؤولين بالوكالة، إلى أن الوزراة لديها من خلال برنامج "تكافل وكرامة" أكبر قاعدة بيانات على مستوي الشرق الأوسط، كما أن قاعدة البيانات لا تضم المستفيدين فقط من الدعم النقدي، وإنما تضم المستفيدين من برامج التمكين الاقتصادي، حيث يمكن تقسيم قاعدة البيانات وفقا للمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للاستفادة بها.

ولفتت القباج، إلى تطلعها لتوسيع الشراكة على نطاق واسع في مختلف المجالات مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث تم مناقشة ملفات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.

وأضافت أن برامج الدعم النقدي للوزارة تعتمد على نظام التسجيل الموحد وهناك مراجعة دقيقة لكافة البيانات للتأكد من كافة الخدمات المقدمة للمواطن، سواء تأمين صحي أو اجتماعي، أو امتلاك المواطن لبعض الممتلكات.

وأكدت أن هناك تنسيقا بين كافة الوزارات ودعم الفرص المتكافئة في التعليم والصحة، مشيرة إلى أن الوزارة تهدف إلى الاستثمار في البشر وتعمل من منظور تنموي يركز على الاستثمار في البشر.

وشددت على أن برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة" يضع التعليم والصحة شرطان أساسيان لحصول الأسرة على الدعم، كما أنه يتم تقديم الدعم لطفلين فقط في الأسرة من أجل العمل على تشجيع سياسات تنظيم الأسرة، كما تم وضع شرط آخر يتعلق بعدم زواج الفتيات مبكرًا قبل سن الـ١٨ عامًا.

وأوضحت القباج، أن مصر تشهد جهودًا كبيرة في التنمية الاقتصادية وهناك تحديات كبيرة تواجهها نتيجة النمو السكاني، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على قضايا التوعية وأهمية تنظيم الأسرة من خلال الرائدات الاجتماعيات التي بلغ عددهن 14 ألف رائدة، وسيتم زيادتهن إلى 20 ألف رائدة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث يتم التركيز على المناطق الريفية والنائية وسكان المناطق المطورة بديلة العشوائيات، حيث يتم العمل على تصحيح وتصويب المفاهيم والأفكار الخاطئة.

وأشارت القباج إلى الخدمات التي يقدمها بنك ناصر باعتباره البنك الاجتماعي الوحيد في مصر، والذي يدعم التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي والإقراض متناهي الصغر، كما تنفذ الوزارة برنامج " فرصة للتمكين الاقتصادي" وتعمل على إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمستفيدين من برامج الإقراض من خلال الوزارة وبنك ناصر والجمعيات الأهلية.