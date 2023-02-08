نشر الدفاع المدني السوري، مقطع فيديو يوثق لحظة إنقاذ طفلة في بلدة سلقين، من تحت أنقاض بناية منهارة بفعل الزلزال الكبير.

وأظهر مقطع الفيديو، المنشور على تويتر، لحظة خروج أحد رجال الدفاع المدني، زاحفا بين الركام، وهو يحمل طفلة صغيرة، وسط تكبيرات من قبل الحاضرين الذين كانوا يرددون "عايشة يا شباب".

وتتألم الإنسانية لهول ما تعيشه سوريا وتركيا في هذه الأثناء بعدما انهارت آلاف البنايات بفعل زلزال مدمر ضرب البلدين وخلف خسائر بالغة.

وتركيا أكثر تضررا من الزلزال بتسجيلها حصيلة من الضحايا، تبلغ حتى كتابة هذه السطور، 8 آلاف و574 قتيلا، و49 ألفًا و133 مصابا، وعدد المباني المدمرة بلغ 6 آلاف و444 مبنى، علما بأن هذه الأرقام واردة عن آخر إحصاء رسمي، وقد صدر عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وسوريا ليست أفضل حالا، إذ دفعت كلفة باهظة جراء الزلزال الذي تسبب في سقوط 2662 قتيلا و4985 جريحا، في حصيلة غير نهائية.