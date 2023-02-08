انتظام امتحانات الدراسات العليا بحقوق جنوب الوادي

صرح الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، بانتظام امتحانات الدراسات العليا بالكليات، في أجواء يسودها الهدوء والالتزام، حيث تحرص الجامعة على توفير جميع سبل الراحة للطلاب والمتابعة اليومية لحسن سير العمل بلجان الامتحانات بمختلف الكليات.



وتفقد الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، اليوم الأربعاء، امتحانات الدراسات العليا بكلية الحقوق، بحضور الدكتور محمد رشدي عميد الكلية، والدكتور عبد الباري حمدان وكيل الكلية للدراسات العليا.



ويؤدي امتحانات الدراسات العليا بكلية الحقوق 1200 طالب قانون عام، و660 قانون خاص، و261 قانون مدني، و391 علوم إدارية، و95 حقوق إنسان.