فرار 12 مهاجرا من سجن للترحيل في التشيك

فر أكثر من 12 مهاجرا من مركز احتجاز للترحيل في جمهورية التشيك، حسبما قال متحدث باسم مركز الشرطة في مدينة بلزن غربي البلاد.



وتم ضبط ستة من المهاجرين الفارين، مساء الثلاثاء، في عملية تفتيش أجرتها الشرطة بمشاركة مروحيات.



وقالت الشرطة إن البحث جار عن فارين آخرين وهم من شمال أفريقيا.



وهرب المهاجرون من منشأة في مدينة بالكوفا، على بعد 70 كيلومترا من الحدود الألمانية.



ويوجد بالمنشأة مهاجرون أجانب ستتم إعادتهم إلى بلادهم الأصلية.



وبدأت الشرطة تحقيقا لتحديد كيف تمكن الرجال من الفرار.



ووفقا للسلطات، تم قبول 92 طلب لجوء، ورفض 453 طلبًا في جمهورية التشيك خلال العام الماضي، وتم منح حماية مؤقتة في 387 قضية أخرى.