مفتي السعودية يدعو للمشاركة بالحملة الشعبية لمساعدة ضحايا زلزال سوريا وتركيا

أشاد مفتي عام السعودية رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيح عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ بدعوة تسيير جسر جوي وتقديم مساعدات صحية وإيوائية وغذائية لتخفيف آثار الزلزال على الشعبين السوري والتركي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء، عن آل الشيخ قوله إن "صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بتسيير جسر جوي وتقديم مساعدات صحية وإيوائية وغذائية ولوجستية لتخفيف آثار الزلزال على الشعبين السوري والتركي، وتنظيم حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا هي من الأعمال العظيمة التي تؤكد الحرص على تلمس حاجات المنكوبين والمحتاجين للمساعدة.

وأضاف أن هذه اللفتة الكريمة من قيادة المملكة بتقديم المساعدات للأشقاء المتضررين من الزلازل هي امتدادا للدور الإنساني للمملكة على مر التاريخ بالوقوف مع المتضررين والمحتاجين في جميع أنحاء العالم بمختلف الأزمات والمحن.

وحث المفتي عموم المواطنين والمقيمين بالمشاركة بالحملة الشعبية وفق القنوات الرسمية، محذراً من الانسياق وراء حملات التبرع الوهمية التي يقوم بها أفراد وقد لا تصرف هذه الأموال في مصارفها.