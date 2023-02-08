توتال إنيرجيز تعلق مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر مع أداني جروب الهندية

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قررت شركة الطاقة الفرنسية العملاقة توتال إنيرجيز، تعليق مشروع بقيمة مليارات الدولارات لإنتاج الهيدروجين الأخضر مع مجموعة أداني جروب الهندية، انتظارا لانتهاء عمليات المراجعة التي تجريها السلطات الهندية لحسابات المجموعة المتهمة بالاحتيال.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن باتريك بويان الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنيرجيز، قوله أثناء إعلان أرباح الشركة، إن الشراكة مع المجموعة الهندية لإنتاج الهيدروجين الأخضر التي أعلنت العام الماضي "لم توقع ولن توقع في اللحظة الراهنة".

وانهارت أسهم شركات مجموعة أداني جروب المملوكة للملياردير جوتام أداني خلال الأسابيع الماضية، بعد أن اتهمت شركة الاستثمار الأمريكية هندنبورج ريسيرش مجموعة أداني بالتلاعب بالسوق والاحتيال وهو ما ترفضه المجموعة تماما.

وتستثمر توتال إنيرجيز حوالي 3.1 مليار دولار في شركات تابعة لمجموعة أداني جروب، مثل أداني توتال جاز ليمتد وأداني جرين إنيرجي ليمتد والتي تمثل حوالي 2.4% من إجمالي استثمارات توتال إنيرجيز في العام الماضي.

في الوقت نفسه أعلنت "توتال إنرجيز إس إي" اليوم تراجع أرباحها للربع الأخير من العام الماضي رغم ارتفاع الإيرادات.

وسجلت الشركة صافي دخل للربع الرابع، بلغ 3.441 مليار دولار أو 1.26 دولار للسهم، مقارنة بـ5.903 مليار دولار أو 2.17 دولار للسهم، المسجل في العام السابق.

وبلغ الدخل المعدل 7.771 مليار دولار، مقابل 6.904 مليار دولار في عام 2021.

وبلغت الإيرادات من المبيعات 63.953 مليار دولار، مقابل 55.298 مليار دولار عن العام السابق. وارتفعت مبيعات الشركة لتصل إلى 68.582 مليار دولار من 60.348 دولار العام السابق.

وللعام المالي 2022، اقترح مجلس الإدارة أن يكون التوزيع النهائي للأرباح بقيمة 0.74 يورو(0.79 دولار) للسهم.

وفي عام 2023، ستجمع سياسة عائد المساهمين لدى الشركة زيادة بنسبة 7.2%، لتصل إلى 0.74 يورو لكل سهم في التوزيعات المؤقتة للأرباح، وستعيد شراء الأسهم بقيمة ملياري دولار، المقرر في الربع الأول.