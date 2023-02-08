بثت وسائل إعلام فلسطينية، صورا تُظهر تضررا كبيرا في أحد المنازل، من جراء هزة أرضية ضربة محافظة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وتسببت الهزة الأرضية، في انزلاق صخرة كبيرة باتجاه منزل، ما أدى إلى هدم حائط كامل وبعض الأضرار، حسبما أعلن مجلس قروي الجاروشية شمالي طولكرم.

مجلس قروي الجاروشية شمال طولكرم: إثر الهزة الليلة الماضية انزلقت صخرة كبيرة باتجاه منزل، وتسببت بهدم حائط كامل وبعض الأضرار. pic.twitter.com/ySRKOMGCtk — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 8, 2023

وضربت هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، مساء الثلاثاء، منطقة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وكان مركز الهزة على وجه التحديد قد وقع في المنطقة بين طوباس شرقا وطولكرم غربا، شمالي الضفة الغربية.

وقال مركز الزلازل التابع لجامعة "النجاح" في نابلس، إن مركز الهزة الأرضية على بعد 13 كيلومترا شمال مدينة نابلس، في صدع "الفارعة-الكرمل"، وبقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، وبعمق 10 كيلومترات.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط، هزات ارتدادية عقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.

وضرب زلزال بقوّة 7,8 درجة تركيا وسوريا فجر الاثنين الماضي، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، كما دمّر العديد من المباني فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.

ووصل عدد ضحايا زلزال تركيا إلى وفق آخر إحصائية رسمية صادرة عن السلطات عن مقتل 6957 شخصا، فضلا عن إصابة 38 ألفا و224 شخصا.

بينما تشير أحدث الإحصائيات عن زلزال سوريا، إلى أكثر من 2000 قتيل حتى الآن.

في حين تبقى كل هذه الأرقام غير نهائية، في ظل مواصلة البحث عن جثامين أو أحياء محتملين تحت أنقاض المباني التي دمرها الزلزال، علما بأن ظروفا مناخية قاسية ونقصا حادا في المعدات تعرقل جهود البحث والإنقاذ في تركيا وسوريا على الترتيب.