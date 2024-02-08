مسئولة ألمانية بارزة: المشاركة بمهمة عسكرية بالبحر الأحمر يعد تحديا مهما

وصفت رئيسة لجنة شئون الدفاع بالبرلمان الألماني "بوندستاج" الاستعانة بالفرقاطة الألمانية "هسن" لتأمين السفن التجارية بالبحر الأحمر بأنه نوع من التحدي.

وقالت ماري-أجنس شتراك-تسيمرمان اليوم الخميس لبرنامج "مورجن ماجازين" بالقناة الثانية بالتلفزيون الألماني (زد دي إف): "يعد ذلك تحديا، ولكنه مهما للغاية"، وأشارت إلى أنها عملية خطيرة.

وأضافت أن الأمر يتعلق بالتصدي لأية صواريخ محتملة قادمة، وقالت: "يمكن لهذه الفرقاطة القيام بذلك على نحو جيد للغاية"، وموضحة أن الجنديات والجنود تدربوا لأجل ذلك.

وتابعت أنه من شأن الفرقاطة أن ترافق أيضا أي سفن حاويات كي يتسنى لها الإبحار بأمان عبر البحر الأحمر، وأشارت إلى أن التفويض المخطط له للاستعانة بهذه الفرقاطة سيكون محددا زمنيا.

وغادرت الفرقاطة الألمانية "هسن" ألمانيا صباح اليوم الخميس للقيام بمهمة عسكرية مخطط لها خاصة بالاتحاد الأوروبي من أجل تأمين حركة السفن التجارية في البحر الأحمر لمواجهة الحوثيين. وأبحرت السفينة الحربية الألمانية وعلى متنها نحو 240 جندية وجنديامن القاعدة الأكبر للبحرية الألمانية في فيلهلمسهافن.

جدير بالذكر أن الفرقاطة "هسن" التي يبلغ طولها 143 مترا مجهزة بصواريخ مضادة للطائرات. وبحسب الجيش الألماني، يمكن للفرقاطة مراقبة مجال جوي بحجم بحر الشمال بأكمله من خلال استخدام رادارها الخاص؛ ومن ثمّ يمكن للصواريخ المضادة للطائرات أن يصل مداها إلى أكثر من 160 كيلومترا. وإلى جانب الطاقم الأساسي وطائرتي هليكوبتر، هناك على متن الفرقاطة أطقم أخرى، من بينها فريق طبي.