قتل شرطي في إطلاق نار على مركز اقتراع في منطقة تانك الباكستانية، صباح اليوم الخميس، بعد وقت قليل من بدء عملية التصويت في الانتخابات التشريعية.

وبحسب وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية "أيه بي بي"، تم نشر عشرات الآلاف من أفراد الشرطة والقوات شبه العسكرية في مراكز الاقتراع لضمان الأمن في الانتخابات التي شهدت أعمال عنف في الفترة التي سبقت الانتخابات.

وبدأ باكستانيون، الإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية وإقليمية تجرى على وقع توترات أمنية وسياسية، ويتوقع أن تفضي إلى عودة رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف لتولّي رئاسة الحكومة لولاية رابعة.

وفي تمام الساعة الثامنة صباحا، فتح حوالي 90 ألف مركز اقتراع أبوابه أمام الناخبين، غداة مقتل 28 شخصاً على الأقلّ في تفجيرين إرهابيين وقعا جنوب غرب البلاد الأسبوع الحالي.