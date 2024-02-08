 بعد بدء التصويت بالانتخابات التشريعية.. مقتل شرطي بإطلاق نار داخل مركز اقتراع في باكستان - بوابة الشروق
الخميس 8 فبراير 2024 10:14 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

بعد بدء التصويت بالانتخابات التشريعية.. مقتل شرطي بإطلاق نار داخل مركز اقتراع في باكستان

عمان - بترا
نشر في: الخميس 8 فبراير 2024 - 10:08 ص | آخر تحديث: الخميس 8 فبراير 2024 - 10:08 ص

قتل شرطي في إطلاق نار على مركز اقتراع في منطقة تانك الباكستانية، صباح اليوم الخميس، بعد وقت قليل من بدء عملية التصويت في الانتخابات التشريعية.

وبحسب وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية "أيه بي بي"، تم نشر عشرات الآلاف من أفراد الشرطة والقوات شبه العسكرية في مراكز الاقتراع لضمان الأمن في الانتخابات التي شهدت أعمال عنف في الفترة التي سبقت الانتخابات.

وبدأ باكستانيون، الإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية وإقليمية تجرى على وقع توترات أمنية وسياسية، ويتوقع أن تفضي إلى عودة رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف لتولّي رئاسة الحكومة لولاية رابعة.

وفي تمام الساعة الثامنة صباحا، فتح حوالي 90 ألف مركز اقتراع أبوابه أمام الناخبين، غداة مقتل 28 شخصاً على الأقلّ في تفجيرين إرهابيين وقعا جنوب غرب البلاد الأسبوع الحالي.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك