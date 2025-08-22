الحكومة الألمانية لا تعتزم حاليا الاعتراف بدولة فلسطين

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، إن برلين لا تعتزم حاليا الاعتراف بدولة فلسطينية لأن ذلك سيقوض أي جهود للتوصل إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض مع إسرائيل.

وأضاف في مؤتمر صحفي "لا يزال التوصل لحل الدولتين عن طريق التفاوض هدفنا حتى وإن بدا بعيد المنال حاليا وسيأتي الاعتراف بفلسطين في نهاية هذه العملية على الأرجح، ومثل هذه القرارات الآن غير بناءة"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وكتب الرئيس السابق لمؤتمر ميونخ الدولي للأمن، كريستوف هويسجن، في مقال لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية: "سيُنظَر إلى هذا القرار عالميا على أنه لفتة قوية، لأن ألمانيا تُعتبر بحق صديق مخلص لإسرائيل".

وأضاف هويسجن أن هذه الخطوة لن تُغير الوضع على المدى القريب، لكنها ستكون إشارة تضامن قوية مع الشعب الفلسطيني، "إذا انضممنا إلى غالبية الدول".

وأشار إلى أن هذه الخطوة لن تُغير الوضع على المدى القريب، لكنها ستكون إشارة تضامن قوية مع الشعب الفلسطيني، "إذا انضممنا إلى غالبية الدول".

وتعتزم عدة دول - من بينها فرنسا وكندا وأستراليا - الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر المقبل، لكن الحكومة الألمانية أوضحت عدة مرات أن هذا ليس خيارا لألمانيا في الوقت الحالي.

وصرح المتحدث باسم الحكومة، شتيفان كورنيليوس، في نهاية يوليو الماضي بأن الاعتراف يُعتبر "إحدى الخطوات الأخيرة" على طريق حل الدولتين.