نقابة فيردي الألمانية تنهي إضراب موظفي الخدمات الأرضية بلوفتهانزا

أكدت متحدثة باسم نقابة "فيردي" للعاملين بقطاع الخدمات بألمانيا صباح اليوم الخميس، إنهاء إضراب النقابة الذي استمر 27 ساعة بين أفراد الطواقم الأرضية التابعة لشركة "لوفتهانزا" الألمانية العملاقة.

يشار إلى أن الإضراب الذي بدأ صباح أمس الأربعاء أدى إلى إلغاء بعض الرحلات الجوية حتى اليوم أيضا.

وبعد إلغاء ما يصل إلى 900 رحلة جوية أمس الأربعاء بسبب الإضراب، أعلنت شركة "لوفتهانزا" عن إلغاء نحو 30 رحلة جوية كانت ستنتطلق من مطاري فرانكفورت وميونخ صباح اليوم.

ومن المتوقع أن يعود التشغيل الطبيعي مجددا بحلول غدا الجمعة على أقصى تقدير.

وبحسب تصريحات كبير المفاوضين بالنقابة مارفن رشينسكي، فإن نحو سبعة آلاف شخص شاركوا في الإضراب الذي تم في كل من فرانكفورت وميونخ وهامبورج ودوسلدورف وبرلين. وهدد رشينسكي شركة لوفتهانزا بالقيام بإضرابات لمدد زمنية أطول، إذا لم تدخل تحسينات على العرض المقدم حتى الآن بشأن الأجور.

ومن المقرر أن تعقد جولة المفاوضات القادمة بين الطرفين في 12 فبراير الجاري.