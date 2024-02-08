 البنك المركزي: تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 29% بنهاية يناير - بوابة الشروق
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البنك المركزي: تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 29% بنهاية يناير


نشر في: الخميس 8 فبراير 2024 - 7:34 م | آخر تحديث: الخميس 8 فبراير 2024 - 7:42 م

سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ 2.2% في يناير 2024 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 6.3% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.3% في ديسمبر 2023.

وقال البنك المركزي في تقرير التضخم الصادر عنه اليوم الخميس، إن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 29% في يناير 2024؛ مقابل 34.2% في ديسمبر 2023.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، معدلاً شهرياً بلغ 1.6% في يناير 2024 مقابل معدلاً بلغ 4.7% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.4% في ديسمبر 2023.

وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 29.8% في يناير 2024 مقابل 33.7% في ديسمبر 2023.

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