جويانا: الهند تسعى لإبرام اتفاق معنا لاستيراد النفط لعدة أعوام

تسعى الهند إلى إبرام اتفاق مع جويانا لاستيراد النفط لعدة أعوام، بحسب ما قاله فيكرام بهارات، وزير الموارد الطبيعية في الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية، وذلك على هامش أسبوع الطاقة الهندي في مدينة جوا.

ومع ذلك، نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس عن بهارات القول، إن جويانا ستدرس ما إذا كانت ستقوم بتوريد النقط الخام بموجب اتفاق محدد المدة، أو أنها ستطلب من الهند الشراء من السوق الفورية.

كما ترغب الهند في الحصول على حصة بحقول جويانا للنفط، إلا أن جويانا لا يمكنها عرض حصص إلا في الحقول التي تم التنازل عنها بمنطقة إنتاج ستابروك الرئيسية، وغيرها من المناطق بموجب اتفاقات مبرمة بين الحكومات.

ولا يمكن منح حصص في الحقول الجديدة إلا في حال شاركت الهند في عملية تقديم عطاءات حكومية.

جدير بالذكر أنه خلال الجولة الأخيرة من المزادات في جويانا تم عرض 14 منطقة، إلا أن هناك 8 فقط منها حصلت على عطاءات، دون أن تشارك الهند في المزاد.