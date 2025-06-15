طائرات محملة بأسلحة أمريكية بينها قنابل ثقيلة وأخرى خارقة للتحصينات تصل إسرائيل

كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الأحد، عن وصول طائرات محملة بأسلحة أمريكية إلى إسرائيل خلال اليومين الماضيين بالتزامن مع التصعيد غير المسبوق الذي بدأته الجمعة على إيران.

وذكرت هيئة البث أن "طائرات أمريكية محملة بالأسلحة وصلت إسرائيل من القواعد الأمريكية في الولايات المتحدة والقواعد الأمريكية في دول الاتحاد الأوروبي أيضا".

وبحسب الهيئة، "لا توجد رحلات جوية مدنية، لا أحد يدخل ولا أحد يغادر من المطار، ولكن خلف الكواليس، لا تزال طائرات محملة بالأسلحة تصل إلى هنا (إسرائيل)، أسلحة أمريكية".

وأكدت على موقعها الإلكتروني أنه من بين تلك الأسلحة "قنابل ثقيلة، بما في ذلك قنابل خارقة للتحصينات، تصل من القواعد الأمريكية، سواء من أوروبا أو من الولايات المتحدة"، على حد قولها.

وفيما تصر واشنطن على موقفها بالقول إن إسرائيل لم تنسق معها قبل الهجوم على إيران، بيّنت الهيئة الإسرائيلية أن "الجانب الأمريكي يعمل مع الجيش الإسرائيلي من خلف الكواليس"، وفق تعبيرها.

وبدأت إسرائيل فجر الجمعة، بدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الهجوم "استباقي" وجاء بتوجيهات من المستوى السياسي، فيما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن العملية "غير المسبوقة" تهدف إلى "ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية، ومصانع الصواريخ الباليستية، والعديد من القدرات العسكرية الأخرى".

وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، بلغ عدد موجاتها 8، خلف حتى الأحد نحو 13 قتيلا وأكثر من 345 مصابا، فضلا عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية وإعلام عبري.

والهجوم الإسرائيلي الحالي على إيران يعد الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالا واضحا من "حرب الظل" التي كانت تديرها تل أبيب ضد طهران عبر التفجيرات والاغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح يتجاوز ما شهده الشرق الأوسط منذ سنوات.