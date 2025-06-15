إحالة أوراق المتهم بقتل زوجته في الشرقية للمفتي

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، قرارا في القضية رقم 6295 جنايات قسم ثان العاشر من رمضان لسنة 2024، بإحالة أوراق حداد لمفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في معاقبته بالإعدام شنقا، وحددت جلسة 10 أغسطس المقبل للنطق بالحكم؛ لاتهامه بقتل زوجته حرقا بعدما أشعل النيران في جسدها وهي نائمة.

كانت النيابة العامة أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بقتل زوجته المجني عليها هانم نعيم، 33 عاما، ربة منزل، إثر خلافات زوجية بينهما.

وتبين من أمر الإحالة أن المتهم قتل زوجته المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، وأعد لتنفيذ مخططه الإجرامي مادة معجلة للاشتعال (بنزين) وقداحة وتربص بها حتى سنحت له الفرصة بنومها مطمئنة، وما أن ظفر بها حتى سكب على جسدها البنزين وأشعل النيران في جسدها قاصدا من ذلك إزهاق روحها، فأحدث بها الإصابات والتي أودت بحياتها ثاني أيام عيد الأضحى المبارك من العام الماضي على النحو المبين في التحقيق.