العراق يدعم اجتماع وزراء خارجية الدول الإسلامية في إسطنبول بشأن العدوان على إيران

أدان العراق وتركيا رسميا اليوم الأحد، العدوان الإسرائيلي على إيران الذي يأتي في ظل سعي إسرائيل للتصعيد وتوسيع نطاق الحرب وهو ما يتطلب موقفا موحدا من جميع الدول، وفي مقدمتها الدول الإسلامية بضرورة الوقوف بوجه سياسات الكيان العدوانية.

وأكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعم العراق لانعقاد إجتماع وزراء خارجية الدول الإسلامية في اسطنبول، لمناقشة تطورات الأحداث الأخيرة، حسب بيان للحكومة العراقية.

كما أكد رفض العراق القاطع لانتهاك سيادته والتجاوز على أجوائه، والذي يعد تجاوزا فاضحا على القانون الدولي.

من جانبه، أكد الرئيس التركي دعمه لسيادة العراق ودعم الحراك الذي تقوم به الحكومة العراقية في الحفاظ على السيادة ومنع انزلاق العراق في ساحة الصراع.

وتناول الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق في مختلف المواقف وتوحيد الجهود بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليميين.