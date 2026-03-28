حزب الله: قصفنا قاعدة نشريم بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة جنوب شرق حيفا

وذكر بيان لحزب الله: "دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدفنا عند الساعة 07:30 السبت 28-03 قاعدة نشريم جنوب شرق مدينة حيفا بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة".

إلى ذلك، أعلنت الحزب في بيان منفصل: "دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدفنا عند الساعة 17:30 السبت 28-03 مربض مدفعيّة مستحدثًا لجيش العدوّ (الإسرائيليّ) في بلدة عرب اللويزة قرب الغجر بصلية صاروخيّة وقذائف المدفعيّة وحقّقوا إصابات مؤكّدة".

كما أشار إلى أن مقاتليه اشتبكوا مع قوّة من جيش الاحتلال في الأطراف الغربيّة لبلدة شمع بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة وحقّقوا إصابات مباشرة.