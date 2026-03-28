نظمت وزارة السياحة والآثار المصرية ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، قافلة سياحية بالسوق الألماني بالتعاون مع منظم الرحلات DER Touristik (DERTOUR)؛ بهدف تعزيز الطلب على الوجهات السياحية المصرية ودعم الحركة السياحية الوافدة من هذا السوق السياحي الهام خلال الفترة المقبلة. يأتي ذلك في إطار الأنشطة الترويجية المختلفة التي تنفذها وزارة السياحة والآثار للترويج للمقصد السياحي المصري بالأسواق السياحية المختلفة والتي من بينها تنظيم قوافل سياحية؛ وقد أقيمت فعاليات القافلة بأربعة مدن ألمانية وهي "ماجدبورج، وهامبورج، ومونستر، وآخن"؛ وشارك بها وكلاء ومكاتب السفر والسياحة بهذه المدن؛ للتعرف على الوجهات السياحية المصرية المختلفة وما تتميز به كل وجهة من مقومات سياحية جاذبة، بما يسهم في دعم المبيعات خلال موسم الصيف المقبل.



ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن تنويع الأدوات والوسائل الترويجية يُعد عنصرًا رئيسيًا في إيصال الرسالة الترويجية لمختلف الشرائح السوقية، مشيرًا إلى أن القوافل السياحية تُعد من الأدوات الفعالة التي تحرص الهيئة على توظيفها، نظرًا لكونها وسيلة موجهة لصناع القرار والوكلاء السياحيين، وتتيح فرصة مباشرة لاستعراض المشروعات السياحية الجديدة وتطورات البنية التحتية، إلى جانب الرد على استفسارات الشركاء المهنيين حول المقصد المصري.



وأضاف أن هذه القوافل تسهم أيضًا في التعرف بشكل أدق على طبيعة الأسواق السياحية المستهدفة، والتغيرات في اهتماماتها وتفضيلاتها.



وأشار محمد فرج، مدير المكتب السياحي ببرلين، إلى أن منظم الرحلات DER Touristik (DERTOUR) يُعد من أبرز منظمي الرحلات بالسوق الألماني، ويحقق معدلات مبيعات مرتفعة للمقصد السياحي المصري، لافتًا إلى أن مصر باتت وجهة سياحية على مدار العام، بفضل تنوع مقاصدها بين سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط، إلى جانب المقاصد السياحية الثقافية التي تنفرد بها، مما يعزز من قدرتها التنافسية في مختلف الأسواق الدولية.