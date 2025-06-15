وزير الأوقاف يلتقي عيد لبيب ووفدا من الشخصيات القبطية لتعزيز روح التآخي والمحبة

استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من الشخصيات القبطية البارزة يتقدمهم عيد لبيب، عضو مجلس الشيوخ سابقًا، في لقاء ودي يعكس روح التآخي والمحبة التي تجمع أبناء الوطن الواحد.

ضم الوفد كلًّا من: المهندس ناجي سليمان، نائب رئيس منظمة أقباط نيوجرسي، وناجي وليم، رئيس تحرير جريدة "المشاهير"، ويوسف نعيم، رئيس شركة الخليلي للمقاولات، وإسحق أنور، رئيس شركة برايم للتطوير العقاري، ومدحت أيوب، نائب رئيس الجالية المصرية في ميلانو، ولبنى توفيق، رئيس القطاع القانوني بالبنك العقاري، إلى جانب الإعلامية مريم عوض من قناة الحدث. وقد حضر اللقاء عدد من قيادات وزارة الأوقاف.

في مستهل اللقاء، رحّب وزير الأوقاف بالوفد، مؤكدًا أن المصريين نسيج وطني واحد، لا تفرّقهم ديانات أو عقائد، بل يجمعهم الانتماء للوطن، مشددًا على أن أي أذى يصيب مصريًا هو أذى لكل المصريين، وأن أي ضرر يلحق بكنيسة كأنه أصاب مسجدًا، فالجميع شركاء في الوطن والمصير.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن خالص شكرهم وتقديرهم للوزير على مكالمته الهاتفية التي أجراها للاطمئنان على كنيسة إسنا عقب الحريق المؤسف، مشيرين إلى أن هذه اللفتة الإنسانية تعكس وعيًا وطنيًا صادقًا وشعورًا بالمسؤولية.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية تعزيز قيم المواطنة والتعايش المشترك، والعمل معًا من أجل ترسيخ ثقافة التسامح والمحبة بين أبناء المجتمع المصري.