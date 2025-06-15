نتنياهو يزعم مهاجمة إيران لمنع محرقة نووية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو لقناة "فوكس نيوز"، اليوم الأحد، إنه شن غارات جوية على إيران لمنع "محرقة نووية"، مدعيًا بأن حكومته تمتلك معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران كانت على بعد أشهر من تطوير سلاح نووي أولي.

وقال نتنياهو لبريت باير مذيع قناة "فوكس نيوز": "كان علينا أن نتصرف". كانت الساعة الـ12، وقد تحركنا بالفعل. لإنقاذ أنفسنا، ولكن أيضا... لحماية العالم من هذا النظام المُحرض".

وأضاف نتنياهو: "كانت المعلومات الاستخباراتية التي حصلنا عليها وشاركناها مع الولايات المتحدة واضحة تماما: أنهم يعملون على خطة سرية لتحويل اليورانيوم إلى سلاح، وأنهم يسيرون بخطى سريعة للغاية، وأنهم سينجزون جهاز اختبار وربما جهازًا أوليًا في غضون أشهر، وبالتأكيد أقل من عام".

وأكد نتنياهو: "هذا أمر لا يُمكننا قبوله على الإطلاق. لن نشهد محرقة ثانية، محرقة نووية. لقد شهدنا واحدة بالفعل في القرن الماضي- الدولة اليهودية لن تسمح بارتكاب محرقة بحق الشعب اليهودي. لن يحدث هذا".

كما زعم نتنياهو أن إسرائيل رأت ما يكفي من اليورانيوم المخصب (في إيران) لصنع 9 قنابل. وقال: "كل ما كان عليهم فعله هو تحويله لسلاح. لقد أوقفنا ذلك"، وفقا لشبكة"سي إن إن".

وردًا على سؤال عما إذا كان تغيير النظام ضمن أهدافه في إيران، قال نتنياهو: "قد تكون هذه بالتأكيد النتيجة، لأن النظام الإيراني ضعيف للغاية". وأضاف نتنياهو: "80% من الشعب سيطردون هؤلاء السفاحين اللاهوتييين"، حسب وصفه.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "يطلقون النار على النساء لمجرد أن شعرهن مكشوف. يطلقون النار على الطلاب. إنهم يمتصون الأكسجين من هذا الشعب الشجاع والموهوب، الشعب الإيراني".

وختم قائلا: "قرار التحرك، والانتفاضة هذه المرة، هو قرار الشعب الإيراني".