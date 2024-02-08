زراعة المنيا تنظم يوما حقليا في ملوي لمحصولي القمح والفول

قال الدكتور عمر صفوت يوسف، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، إنه سيتم إقامة المدارس الحقلية لمحصولي القمح والفول، بالتعاون والتنسيق مع مركز البحوث الزراعية في إطار خطة عمل الفرق البحثية وخبراء الزراعة التي تجوب مراكز المحافظة.

وذكر يوسف، أن الإدارة الزراعية بمركز ملوي عقدت مدرسة حقلية لمحصولي القمح والفول البلدي بقرية نواي، بحضور أساتذة البحوث الزراعية: أحمد طه حسن حفناوي، رئيس حملة النهوض بمحصول القمح بالمنيا، عادل ممدوح جبرة "بقوليات"، طارق أبو سنة "بحوث الحشائش"، محمد على خليل "أمراض نبات"، ومحمد مبارك "بحوث إرشاد".

كما شارك كل من: علاء الدين على "حشائش"، المهندسة شهيناز محمد، مدير الإدارة الزراعية بمركز ملوي، المهندس حسين عثمان مدير إدارة الإرشاد الزراعي، مهندسي الإرشاد بالإدارة الزراعية وبعض المزارعين، وتم خلال المدرسة تقديم التوصيات الفنية وأهم العمليات الزراعية الخاصة بالمحصول في تلك الفترة للوصول إلى أعلى إنتاجية بأقل التكاليف، كما تم مناقشة أهم المشاكل التى تواجه المزارعين وتقديم الحلول المناسبة.

ولفت إلى التنبيه على الاهتمام بعملية الفحص الدوري من قبل المزارع لرصد أية إصابة حشريه وإخطار الجهاز الزراعي فورا لسرعة تقديم الدعم الفني والتوصيات اللازمة والعلاج المناسب.

وشدد وكيل الوزارة، على أهمية دور الإرشاد الزراعي خلال الفترة الحالية من عمر المحاصيل في نقل التوصية الفنية والإرشادية وتبسيط المعلومة للمزارعين، والأخذ بيدهم للوصول إلى أعلى إنتاجية ممكنة، وكذلك استمرار جهود الدمج بين أجهزة المديرية المختلفة وبين البحوث الزراعية بغرض الوصول إلى الإنتاجية المرجوة.