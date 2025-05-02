تواصل دار الأوبرا، برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام، خطتها لتخليد رموز الموسيقى والغناء العربي، حيث تحيي ذكرى رحيل الفنان محمد رشدي، خلال حفل فرقة الموسيقى العربية للتراث، بقيادة المايسترو فاروق البابلي في التاسعة مساء الأحد 4 مايو على مسرح معهد الموسيقى العربية، ضمن فعاليات وزارة الثقافة.

يتضمن البرنامج نخبة من أعمال محمد رشدي الشهيرة إلى جانب مختارات من مؤلفات الطرب منها، طاير يا هوى، ع الرملة، ميتى أشوفك، ياليلة ما جاني الغالي، الحلو حياتي، على قد الشوق، ثلاث سلامات، راجعين يا هوى، ماشي كلامك، فات الميعاد، الحلو فايت، بلاش تبوسني في عينيه، مخاصمني بقاله مدة، أسرار الحب، موشح السمع والراح وموسيقى لحن والله ما أنا سالي، تحفيظ الفنان عاطف عبدالحميد، وأداء الفنانين ياسر سليمان أحمد محسن، محيي صلاح، حنان الخولي، أحمد صبري، أنغام مصطفى، ومريم السخاوي.

جدير بالذكر أن الفنان محمد رشدي ولد عام 1928 بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، حفظ القرآن في طفولته ثم جاء إلى القاهرة والتحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى، كان أول أعماله قولوا لمأذون البلد، سجل للإذاعة ملحمة أدهم الشرقاوي وحقق نجاحا كبيراً، كما قدم للسينما 6 أفلام، كون مع الموسيقار بليغ حمدي والشاعر عبدالرحمن الأبنودي ثلاثيا فنياً عظيماً وكان هذا سبباً لبداية انتشار الأغنية الشعبية، غنى العديد من الأعمال الدينية والوطنية، وقدم في رمضان أغاني مسلسل ابن ماجة وسجل آخر ألبوم له بعنوان "دامت لمين" وتوفي في شهر مايو من عام 2005.