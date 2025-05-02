ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بالقاهرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عدد من العناصر الجنائية لسرقتهم الهواتف المحمولة من المواطنين بالقاهرة.

تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، بقيام مجهولين يستقلان دراجة نارية بسرقة هاتفه المحمول بأسلوب الخطف حال استقلاله سيارة بدائرة القسم.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة، وتبين أنهما عاطلان لأحدهما معلومات جنائية، وبحوزتهما الدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة بدون لوحات معدنية.

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات لدى عميلهما سيئ النية عاطل له معلومات جنائية، وبحوزته عدد من الهواتف المحمولة من متحصلات وقائع سرقة من بينهم الهاتف المحمول المبلغ بسرقته.

وبمواجهته أقر بأن تلك الهواتف متحصل عليها من المذكورين ومتهمين آخرين عاطلين ضُبِطَا وبحوزتهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وبمواجهتهما اعترفا بسرقتهما للهواتف المضبوطة باستخدام تلك الدراجة النارية.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.