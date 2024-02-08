طلاب وأعضاء هيئة تدريس يونانيون يحتجون على افتتاح جامعات خاصة

أصاب تجمع آلاف الطلاب في أثينا، اليوم الخميس، للاحتجاج على السماح المقرر بافتتاح جامعات خاصة، وسط العاصمة اليونانية بالشلل.

وتعتزم الحكومة المحافظة السماح بافتتاح مثل هذه الجامعات الخاصة اعتبارا من عام 2025، بشرط استيفاء قائمة معايير ذات صلة.

ويشعر الطلاب والمعلمون بالقلق من أن التعليم سوف يصبح نخبويا بشكل متزايد وأن الجامعات العامة قد تتعرض للإهمال، بينما يشيرون إلى الحظر المفروض على الجامعات الخاصة المنصوص عليه حاليا في الدستور اليوناني.

وشارك بالإضافة إلى أساتذة، أيضا موظفون آخرون في القطاع العام في الاحتجاجاتن كما خرج مواطنون إلى الشوارع في تسالونيك.

وقال وزير التعليم كيرياكوس بيراكاكيس، في مقابلة متلفزة صباح اليوم الخميس، إن معايير قبول إنشاء الجامعات الجديدة هي "الأكثر صرامة في أوروبا".

وأضاف أن الجامعات الخاصة سيكون لديها نفس ما يسمى بمعيار الالتحاق المشروط مثل الجامعات العامة، مما يعني أنه إذا تجاوز عدد طلبات الالتحاق بالجامعة عدد الأماكن المتاحة، فسيتم قبول أفضل المتقدمين فقط.

وفيما يتعلق بالاتهام بأن جودة الشهادات ربما ستكون أقل قيمة من الجامعات الحكومية، أشار بيراكاكيس إلى أن هناك حوالي 40 ألف طالب يدرسون حاليا في الخارج، وسيتم الاعتراف بشهاداتهم لاحقا.