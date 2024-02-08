قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن صادرات مصر من التصنيع الزراعي بلغت 5 مليارات دولار العام الماضي، مشيرًا إلى أنها صدرت منتجات طازجة بقيمة 3.7 مليار دولار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر عبر فضائية «ON»، مساء الأربعاء، أن مصر تتسم بوجود منتجين زراعين على أعلى مستوى، لافتًا إلى حرص الوزارة على مراقبة الممارسات المتبعة، ومتابعة وفتح الأسواق مع الدول الأخرى واشتراطاتها.

وأشاد بدعم القيادة السياسية للوزارة في منظومة التكويد والتتبع، موضحًا أن هدف المنظومة لا يقتصر على مطابقة الاشتراطات الأوروبية وخلافه، وإنما معرفة مصدر الشحنات غير المتوافقة، لاتخاذ إجراء ضد صاحبها دون التأثير على السوق المصري.

ولفت إلى أن «تطوير منظومة المعامل لتصبح مرجعية ومعتمدة في كثير من الدول، أدى إلى زيادة الثقة في المنتج المصري»، قائلًا إن «بعثة من الاتحاد الأوروبي تفقدت المعامل الأسبوع الماضي، لتقييم المنظومة».

وأكد حرص الدولة على توسيع الشراكة مع القطاع الخاص، مضيفًا أن «جزءًا كبيرًا من مشروعات الخدمة الوطنية في توشكى ومستقبل مصر عبارة عن شراكة مع القطاع الخاص».