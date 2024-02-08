سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وافق مجلس نواب الشعب (البرلمان الإثيوبي)، اليوم الخميس، على تعيين تيمسين تيروناه نائبا لرئيس الوزراء والسفير تايي أتسقى سيلاسي وزيرا للخارجية، خلفا لديميكي مكونين الذي كان يشغل المنصبين.

وبعد أن عرض رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أسماء المرشحين للتعديل الوزاري في حكومته أمام جلسة للبرلمان، وافق المجلس بالإجماع على التعيينات التى شملت أيضا تعيين الدكتورة مقدس دابا وزيرة للصحة خلفا للدكتورة ليا تاديسى، وفقا لإذاعة "فانا" الإثيوبية.

* تيمسين تيروناه مدير المخابرات الإثيوبية السابق

كان تيروناه يشغل منصب مدير عام جهاز المخابرات والأمن الوطني منذ نوفمبر 2020 عقب تعديل وزاري غير مسبوق ركز على القطاع الأمني أجراه أبي أحمد مع اندلاع الحرب بإقليم تيجراي، وفقا لصحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.

وتم تعيين تيروناه، الأسبوع الماضي، كنائب ثان لرئيس حزب الإزدهار الحاكم، وإقالة ميكونين، الذي يمثل جناح أمهرة من الحزب عقب اجتماع لأعضاء اللجنة المركزية للحزب.

وكان ميكونين يشغل منصب نائب رئيس الوزراء منذ عام 2012، ثم اسندت إليه حقيبة الخارجية خلال التعديل الوزاري عام 2020.

* تايي سيلاسي سفير إثيوبيا السابق لدي مصر

شغل وزير الخارجية الجديد تاي أتسكيسيلاسي العديد من المناصب في الجهاز الدبلوماسي الإثيوبي، حيث كان الممثل الدائم السابق لإثيوبيا لدى الأمم المتحدة.

وعمل تاي كمستشار للسياسة الخارجية لرئيس الوزراء. وشغل سابقا أيضا منصب وزير الدولة للشئون السياسية في وزارة الخارجية الإثيوبية كما كان سفير لإثيوبيا لدى مصر.

* مقدس دابا مسئولة سابقة بمنظمة الصحة العالمية

شغلت الدكتورة مقدس دابا وزيرة الصحة الجديدة، وهي أخصائية أمراض النساء والتوليد والصحة العامة، سابقا منصب رئيسة جمعية أطباء التوليد وأمراض النساء الإثيوبية، كما عملت كقائدة فريق في مكتب نائب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في جنيف.