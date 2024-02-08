حكومة غزة: المجاعة تتربص بالمواطنين في شمال القطاع مع نفاد حبوب وأعلاف الحيوانات

قال المدير العام لمكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، إسماعيل الثوابتة، إن 17 ألف طفل في قطاع غزة يعيشون بدون ذويهم؛ نتيجة استشهاد معظم أفراد عائلاتهم في الحرب الإسرائيلية على القطاع، مشيرا إلى استشهاد 12.150شهيدا من الأطفال منذ السابع من أكتوبر.

وحذر خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، من تصاعد حدة المجاعة في محافظة شمال قطاع غزة، لافتا إلى نفاد جميع كميات الطحين والأرز وكذلك «حبوب وأعلاف الحيوانات التي كان يأكلها المواطنون شمال قطاع غزة».

وحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلية وحلفائها وعلي رأسها الولايات المتحدة الأمريكية المسئولية الكاملة المترتبة على مخاطر وفاة أكثر من 400 ألف مواطن شمال قطاع غزة جراء سياسة التجويع والتعطيش وانعدام الأمن الغذائي والمائي والدوائي التي تنتهجها؛ بهدف الضغط على المدنيين والأطفال والنساء.

وأشار إلى تجاوز الانتهاكات الإسرائيلية منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قصف شاحنات المساعدات الإنسانية التي حاولت الوصول إلى شمال غزة، لافتا إلى قتل جنود الاحتلال عشرات المواطنين أثناء رحلتهم في البحث عن الماء والطعام لأطفالهم.‏