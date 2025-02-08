الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يستغل دعوات التهجير من غزة لتوسيع تهجير مخيمات الضفة

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، من استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جريمة التطهير العرقي وفرض الترحيل والنزوح القسري للشعب الفلسطيني من مخيمات شمال الضفة الغربية وتفريغها.

وقالت في بيان، إن هذه الخطوة هي انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف.

وأضافت أن حكومة الاحتلال تستغل دعوات تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة لتعميق وتوسيع تهجير مخيمات الضفة، وتغيير معالمها وواقعها الذي يشهد على النكبة المتواصلة.

ولفتت إلى أن هذا الأمر يمثل مقدمة لفرض المزيد من سيطرة الاحتلال وتكريسه تمهيداً لضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، الأمر الذي يتفاخر بإعلانه أركان الحكومة الإسرائيلية.

وأشارت إلى أن أنها تواصل جهودها لفضح وإدانة جريمة التطهير العرقي هذه، وتطالب بتدخل دولي عاجل وفعال لوقف جرائم الإبادة والتهجير والضم.