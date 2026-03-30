ملك الأردن يتوجه إلى السعودية للقاء الأمير محمد بن سلمان

غادر ملك الأردن عبد الله الثاني المملكة، الاثنين، لزيارة السعودية، حيث يلتقي ولي عهدها الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف أنه سيلتقي خلال الزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ولم يتطرق البيان إلى مدة الزيارة ولا القضايا التي سيناقشها الطرفان.

لكن الزيارة تأتي بينما يتعرض الأردن والسعودية، مع دول عربية أخرى، منذ 28 فبراير الماضي، لهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة من إيران، تسبب بعضها بقتلى وجرحى وأضر بمنشآت مدنية، ما أدانته هذه الدول ودعت إلى وقفه.

وتقول طهران إن هجماتها تستهدف قواعد ومصالح أمريكية بالمنطقة، ضمن ردها على عدوان إسرائيلي أمريكي متواصل، خلّف ما لا يقل عن 1500 قتيل، أبرزهم المرشد علي خامنئي.

كما ترد بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 24 شخصا وإصابة 6008، بالإضافة إلى هجمات قتلت 13 عسكريا أمريكيا وأصابت 303.

وتتعرض طهران للعدوان رغم إحرازها تقدما بمفاوضات مع واشنطن بشأن البرنامج النووي بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب يونيو 2025.