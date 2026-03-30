الإثنين 30 مارس 2026 3:28 م القاهرة
البحث عن 27 مفقودا بعد غرق قارب قبالة شرق إندونيسيا

أسوشيتد برس
نشر في: الإثنين 30 مارس 2026 - 3:10 م | آخر تحديث: الإثنين 30 مارس 2026 - 3:10 م

سارعت فرق الإنقاذ، اليوم الاثنين، للبحث عن 27 مفقودا بعد غرق قارب ركاب في طريقه إلى قرية نائية بشرق إندونيسيا.

وقال محمد رضا، الذي يترأس مكتب البحث والانقاذ في مدينة بالو في جزيرة سولاوسی، إن القارب، الذي كان يحمل 27 راكبا وطاقم عمل، غادر جزيرة تاليابو بإقليم نورث مالوكو في طريقه إلى قرية كيما الساحلية بالإقليم بعد الغسق.

وأضاف أن مالك السفينة ريفاني ساماتيا أبلغ السلطات بالحادث صباح اليوم الاثنين، بعدما تواصل معه قبطان السفينة ليبلغه أن مقدمة السفينة تعرضت للكسر بعدما ضربتها أمواج ضخمة خلال الطقس السيء، وبعد 30 دقيقة، أبلغ القبطان بغرق السفينة.

