وزير البترول للمواطنين: ملتزمون بزيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية

وجه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، 3 رسائل إلى الشعب المصري وشركاء النجاح في قطاع البترول والعاملين بالقطاع.

وأكد خلال كلمته ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026»، اليوم الاثنين، التزام الوزارة بزيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية.

وأضاف: «إلى شعبنا العظيم، نؤكد التزام القطاع بالعمل الدؤوب لزيادة الإنتاج المحلي؛ بما يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية».

وفي رسالته إلى الشركاء، أكد أن «مصر ستظل على عهدها بتوفير بيئة جاذبة ومستقرة؛ قائمة على الوضوح واحترام التعاقدات».

وشدد وزير البترول على أن «الشراكة هي السبيل لتحقيق المصالح المشتركة والنجاح المستدام».

وتوجه بجزيل الشكر إلى العاملين في قطاع البترول والثروة المعدنية، مؤكدًا أنهم الركيزة الرئيسية لما تحقق من إنجازات.

وأعرب عن اعتزازه بما يبذله العاملون في القطاع من «جهود مخلصة لتلبية احتياجات المواطنين، وضيوف مصرنا الحبيبة».