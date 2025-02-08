720 مدرسة بالغربية استقبلت 554 ألفا و723 طالبا في أول أيام الفصل الدراسي الثاني

قال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن الدراسة انتظمت في المدارس التي تعمل يوم السبت بجميع الإدارات التعليمية، حيث تعمل 592 مدرسة بالتعليم العام، وتستوعب نحو 479 ألفا و513 طالبا وطالبة، بينما تضم مدارس التعليم الفني 128 مدرسة بها 75 ألفا و210 طلاب وطالبات، حيث شهدت جميع المدارس إقبالا من الطلاب في أول أيام الفصل الدراسي الثاني.

وأكد وكيل الوزارة، انتظام العملية التعليمية بجميع المدارس، من خلال حضور الطلاب والذي يعد أحد أهم مؤشرات نجاح العملية التعليمية، مشددا على المتابعات اليومية لمديري عموم المديرية، والإدارات التعليمية، والتوجيهات، والمتابعة، والمراحل، منذ بدء الطابور وحتى نهاية الفترة الصباحية.

وكشف عن ضرورة التأكد من تسليم الكتب المدرسية لجميع الطلاب دون تأخير، والتأكيد على الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي، والتأكد من تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب لجميع المراحل التعليمية، وتكثيف الجولات الميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان بيئة تعليمية آمنة ومتميزة للطلاب.

وأشار حسن، إلى التنسيق مع رؤساء المدن والأحياء لمنع تواجد الباعة الجائلين بمحيط المدارس، فضلًا عن التنسيق مع مديرية الأمن لتنظيم حركة المرور أمام المدارس؛ حفاظًا على سلامة الطلاب، والتنسيق مع مديرية الصحة والتأمين الصحي لمتابعة الحالة الصحية للطلاب واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على سلامتهم داخل المنشآت التعليمية.

وقدم وكيل الوزارة، التهنئة لجميع الطلاب بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني، متمنيا لهم النجاح والتوفيق.