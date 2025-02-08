شن حملات في 8 أحياء بالإسكندرية لإزالة الإشغالات

شنت 8 أحياء بالإسكندرية عدة حملات متزامنة، اليوم السبت، لإزالة الإشغالات والتعديات بالشارع السكندري، واتخاذ كل الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين.

وشن حي وسط، حملة لمتابعة التمركزات بميدان محطة مصر وإزالة الإشغالات بشوارع "بن الخطاب، الخديوي، مستشفى أحمد ماهر، شارع محرم بك، ميدان الرصافة، زين العابدين، طريق الجيش، إذ أسفرت الحملة عن غلق وتشميع منشأة والتحفظ على عدد 195 حالة إشغال متنوع.

كما نفذ حي غرب حملة تمكنت من إزالة الإشغالات التي تتعدى على حرم الطريق العام بسوق الجمعة وسوق الحمام، وتم التحفظ على كمية من الإشغالات.

وشن حي المنتزه أول حملة لإزالة الإشغالات شملت شوارع "عمر بن عبد العزيز، ملك حفني بحري أمام دربالة، القاهرة، مدينة فيصل، العيسوي، ميدان الفسحة، علي عبادي، الصاغ عبد السلام، أمين خيرت الغندور، يوسف غالي، ملك حفني قبلي، وأسفرت الحملة عن التحفظ على 220 حالة إشغال متنوع.

وواصل حي العامرية أول حملاته لإزالة الإشغالات شملت "الطريق الصحراوي قبلي وبحري، طريق الخدمات، شارع الوكالة، شارع المستشفى، عبد القادر"، وأسفرت الحملة عن التحفظ على 31 حالة إشغال متنوع، و27 حالة إشغال هالك.

فيما شن حي شرق حملة لإزالة الإشغالات، استهدفت "سوق زنانيرى، مزلقان كليوبترا، شارع محطة السوق، شارع مصطفى كامل باكوس، شارع عشرين باكوس، شارع ونجت"، وأسفرت عن التحفظ على 178 حالة إشغال متنوع، و33 حالة إشغال هالك، وفرض غرامات فورية تقدر بـ50 ألف جنيه.

كما شهد حي الجمرك حملة لإزالة الإشغالات شملت "سوق نوبار، سوق جامع الشيخ، شارع محمود فهمي النقراشي، ميدان عرابي والتحرير"، إذ أسفرت الحملة عن التحفظ على 23 حالة إشغال متنوع و241 حالة إشغال هالك".

فيما كثف حي العجمي حملاته لإزالة الإشغالات والتعديات شملت طريق "إسكندرية مطروح حتى الكيلو 21، وطريق الذراع البحري وأسفرت الحملة عن التحفظ على 71 حالة إشغال متنوع.

وشن حي المنتزه ثان حملة لإزالة الإشغالات استهدفت طريق المعمورة الطابية سكة حديد بحري، وشارع 45 بحري، وأسفرت عن التحفظ على 50 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر بـ30 ألف جنيه.