استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين منذ فجر اليوم الأحد، في مختلف مناطق قطاع غزة، بينهم امرأة متأثرة بجراحها.

واستشهد الشاب نسيم أبو العجين (20 عامًا)، جراء إطلاق نار من آليات الاحتلال في منطقة أبو العجين شرق دير البلح وسط قطاع غزّة.

ونقل جثمان الشهيد إلى مستشفى الأقصى بدير البلح.

كما استشهد المواطن سالم روحي الصوص (33 عامًا)، وأصيب آخر بنيران جيش الاحتلال في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وفجر اليوم أعلنت مصادر طبية استشهاد المواطنة داليا خالد عصفور، متأثرة بجراح أصيبت بها جراء استهداف منزلها بداية الحرب بمدينة رفح، في قصف أدى لاستشهاد أولادها الأربعة.

وشن طيران الاحتلال فجر اليوم سلسلة غارات جوية إسرائيلية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما شن طيران الاحتلال غارة جوية إسرائيلية، وأطلق الطيران المروحي الإسرائيلي نيرانه شرقي خان يونس.

وذكر أن تحليقًا مكثفًا للطيران المسير الإسرائيلي شهدته سماء غربي مدينة خان يونس.

ولفت إلى أن إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية شهدته مناطق شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ومنذ وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أكتوبر الماضي، استشهد وأصيب أكثر من 2000 مواطن، جراء أكثر من 1500 خرق للاتفاق ارتكبها الاحتلال.



