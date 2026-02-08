ماذا قدم مرموش في 61 دقيقة خلال مباراة مانشستر سيتي وليفربول؟

خرج عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، من مباراة فريقه ضد ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 61 دقيقة.

ويلعب ليفربول مع مانشستر سيتي مساء اليوم الأحد، على ملعب آنفيلد، ضمن مباريات الجولة 25 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك عمر مرموش في تشكيل مانشستر سيتي الأساسي لكنه خرج بعد مرور 61 دقيقة فقط، قبل أن يشارك ريان شرقي بدلا منه.

وخلال فترة تواجد مرموش على أرضية الملعب جاءت نتائجه كالتالي:

1- إجمالي الأهداف المتوقعة 0.08.

2- إجمالي التسديدات مرتين.

3- مرر الكرة 14 مرة صحيحة من أصل 16 مرة بنسبة نجاح 88%.

4- تمريرات في نصف ملعب المنافس 12 صحيحة من أصل 14 بنسبة نجاح 86%.

5- تمريرات في نصف ملعب فريقه مرتين صحيحتين.

6- لمس الكرة 25 مرة

7- راوغ مرة واحدة ولم ينجح فيها.

8- خسر الاستحواذ 7 مرات.

9- استرد الكرة مرة واحدة.

10- المواجهات الأرضية 6 مرات فاز بـ2 منها.