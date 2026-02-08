استياء بين المواطنين في البحيرة بسبب ارتفاع أسعار الدواجن قبل حلول شهر رمضان



تشهد أسعار الدواجن ارتفاعًا جديدًا في أسواق البحيرة، لتصل إلى 100 جنيه للكيلو للدواجن البيضاء، و125 جنيهًا للحمراء؛ ما أدى إلى عزوف المواطنين عن الشراء في الوقت الذي يكون فيه الإقبال على شراء وتخزين الدواجن لشهر رمضان.

وأجرت "الشروق" جولة تفقدية بالأسواق للتعرف على آراء المواطنين في الأسعار.

وأكدت مها صبري، موظفة، أن التجار يستغلون فرص البيع والمواسم مثل اقتراب شهر رمضان ولجوء جميع الأسر المصرية إلى التخزين.

فيما طالب محمد خالد، مهندس، بتشديد الرقابة على الأسواق من قبل الأجهزة الأمنية بالدولة، من خلال حملات لمنع جشع التجار، متسائلًا كيف لأسرة مكونة من أربعة أفراد أن تتكلف وجبتها يوميًا 400 جنيه "خضراوات ودجاج" بسبب جشع التجار لتحقيق أرباح غير مشروعة؟ ونرى الأسعار مختلفة من مركز لآخر، وكل محل بسعر مختلف.

وقال صلاح صولة، صاحب مزرعة، إن ارتفاع أسعار الكتاكيت والأعلاف وانخفاض درجات الحرارة بسبب الرطوبة سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار لتصل إلى 110 جنيهات للكيلو الدجاج البيضاء، وبالتالي سترتفع أسعار جميع الطيور الأخرى.

وأضاف أن ذلك يحدث كل عام قبل شهر رمضان الكريم مع زيادة الطلب من قبل أصحاب المحلات، ومع تواجد نفوق وتكلفة التدفئة الكهربائية يتم رفع السعر لتعويض الخسائر.

وأشار عصام الغنام، صاحب محل لبيع الدواجن، إلى أن حركة البيع والشراء تنهار مع ارتفاع الأسعار التي تفوق إمكانيات الأسرة المصرية، ويتم اللجوء إلى شراء الأجنحة والكبد والقوانص، أو كميات قليلة من البانيه لتقديم وجبة غير مكلفة، ما يؤدي إلى خسائر كبيرة على جميع النواحي.