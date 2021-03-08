اليونان: التحقيق في ارتكاب الشرطة أعمال عنف خلال اشتباك بالعاصمة

أطلقت السلطات اليونانية، اليوم الاثنين، تحقيقا في مزاعم ارتكاب الشرطة عنف أثناء وقوع اشتباكات في العاصمة أثينا.

وانتشرت مقاطع للفيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر رجال شرطة وهم ينفذون عملية اعتقال بشكل عنيف في إحدى ضواحي العاصمة، وأظهرت الصور شابا يتعرض للضرب بهراوة شرطي وهو منبطح على الأرض، بينما يقف 3 ضباط آخرون على الأقل على مقربة منه.

وذكرت قناة (يورونيوز) الأوروبية أن مكتب المدعي العام في أثينا أمر اليوم بفتح تحقيق أولي للتثبت من ارتكاب رجال الشرطة أعمال إجرامية محتملة، مضيفة أن الشرطة اليونانية أمرت أيضا بفتح تحقيق داخلي في المسألة.

وأوضح بيان للشرطة اليونانية أن الضباط كانوا ينفذون عمليات تفتيش في ساحة "نيا سميرني" لإنفاذ قيود مكافحة فيروس كورونا ومنع انتشاره بعد أن تلقت الشرطة عدة شكاوى بخصوص حدوث خروقات للقيود في الساحة.

وذكر البيان أنه أثناء قيام فريق من الشرطة بعمليات التفتيش، هاجمت مجموعة من الأشخاص تتألف من 30 شخصا فريق الشرطة؛ ما أدى لإصابة ضابطين اثنين والقبض على 11 شخصا من المجموعة التي هاجمت الضباط.

وفي أعقاب الاشتباكات، تجمع مساء أمس الأحد، مئات الأشخاص للتظاهر ضد عنف الشرطة، وتم تفريق المظاهرة من قبل شرطة مكافحة الشغب باستخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل المدوية.

يشار إلى أن اليونان سجلت 6 آلاف و758 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة وتخضع البلاد لإغلاق ثان صارم منذ السابع من نوفمبر الماضي.